Criminal Minds: Evolution
Folge 5: Verschwörung und Theorie
45 Min.Folge vom 10.12.2025Ab 12
Um den Gangstern Damien und Jade auf die Schliche zu kommen, müssen sich Rossi und sein Team etwas einfallen lassen. Voit's Kontakte ins Sicarius-Netzwerk sollen ihnen dabei helfen, die beiden auf eine falsche Fährte zu locken. Und obwohl es so scheint, als würde ihr Plan aufgehen, müssen die Agenten noch einmal umdenken ...
