SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 5vom 10.12.2025
Folge 5: Verschwörung und Theorie

45 Min.Folge vom 10.12.2025Ab 12

Um den Gangstern Damien und Jade auf die Schliche zu kommen, müssen sich Rossi und sein Team etwas einfallen lassen. Voit's Kontakte ins Sicarius-Netzwerk sollen ihnen dabei helfen, die beiden auf eine falsche Fährte zu locken. Und obwohl es so scheint, als würde ihr Plan aufgehen, müssen die Agenten noch einmal umdenken ...

SAT.1 emotions
