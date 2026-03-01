Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 7vom 01.03.2026
Folge 7: Piranha

53 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 16

Rossi und sein Team gehen einem Serienkiller auf die Spur, der es ausnahmslos auf Menschen asiatischer Herkunft abgesehen hat. Wie sich herausstellt, reißt er seine Opfer auf brutale Weise aus dem Leben, weil er unter Wahnvorstellungen leidet. In der Zwischenzeit versucht Elias Voit, ein weiteres dunkles Geheimnis zu bewahren, das mit einer mysteriösen Kiste im Wald zu tun hat.

