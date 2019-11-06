Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Crocadoo - Die coolen Krokos kommen

Staffel 1Folge 12vom 06.11.2019
Joyn Plus
Die Fischblondine

Die FischblondineJetzt ohne Werbung streamen

Crocadoo - Die coolen Krokos kommen

Folge 12: Die Fischblondine

24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Hartacker wirbt eine riesige Fischblondine an, die die Krokos fressen soll. Die Dame hat nicht Mordlust im Sinn, sondern Liebe. Doch sie wird so bald nicht fündig. Denn die Krokodilmänner sind in ihren Augen Schwächlinge.

Alle Staffeln im Überblick

Crocadoo - Die coolen Krokos kommen

Crocadoo - Die coolen Krokos kommen

Alle 1 Staffeln und Folgen