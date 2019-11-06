Staffel 1Folge 14vom 06.11.2019
Crocadoo - Die coolen Krokos kommen
Folge 14: Frankensteins Urenkel
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Der Hotelmanager Hartacker baut aus diversen Utensilien ein Monsterkrokodil. Dieses soll Jazz und seine Freunde endgültig vertreiben. Aber Hartackers Nichte Kelly programmiert das Monster heimlich um.
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment