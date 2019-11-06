Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Crocadoo - Die coolen Krokos kommen
Folge 2: Die fiesen falschen Käfer
24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Rufus B. Hartacker leidet an zu hohem Blutdruck. Denn er ärgert sich darüber, dass ihn die Krokodile daran hindern, ein Mega-Freizeit-Zentrum zu bauen. Um die Krokodile zu verjagen, kommt Hartacker auf eine sehr fiese Idee.
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment