Staffel 1Folge 20vom 06.11.2019
Folge 20: Das rotäugige Monster
24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Durch einen Sturz verwandelt sich eine Kroko-Dame in ein Monsterkrokodil. Das bringt Hartacker auf eine Idee: Er will einen Vorfall provozieren, bei dem dieses Monsterkrokodil einen Touristen angreift.
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment