Staffel 1Folge 23vom 06.11.2019
Crocadoo - Die coolen Krokos kommen
Folge 23: Der Liebestrank
25 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Hartacker ersteht bei einem Apotheker einen Liebestrank. Mit dem will er die Krokos verwirren, um sie einzufangen und endgültig loszuwerden. Doch der Trank zeigt unerwünschte Nebenwirkungen.
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment