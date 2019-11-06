Zum Inhalt springenBarrierefrei
Crocadoo - Die coolen Krokos kommen

Staffel 1Folge 30vom 06.11.2019
Der entführte Weihnachtsmann

Folge 30: Der entführte Weihnachtsmann

24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Old Verne erzählt den Krokodilen von weißer Weihnacht in Crocadoo und von Sankt Nikolaus. Die Krokos glauben ihm kein Wort. Kurz darauf erscheint wirklich Sankt Nikolaus. Er will in Hartackers Hotel Geschenke verteilen.

