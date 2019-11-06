Staffel 1Folge 35vom 06.11.2019
Crocadoo - Die coolen Krokos kommen
Folge 35: Besuch aus dem All
24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Direkt über Crocadoo stürzt ein Ufo ab. An Bord ist ein echter Weltraumhund, der sich schnell mit den Krokodilen anfreundet. Doch Hartacker macht schon Jagd auf ihn.

Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment