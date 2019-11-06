Staffel 1Folge 40vom 06.11.2019
Crocadoo - Die coolen Krokos kommen
Folge 40: Die Baum-Krokodile
25 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die Krokodile haben Nachwuchs: vier kleine Kerlchen, die am liebsten mit Kevin auf einem Baumhaus spielen. Als Hartacker sie dort sieht, glaubt er, in den Baum-Krokodilen eine längst ausgestorbene Spezies entdeckt zu haben.
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment