Crocadoo - Die coolen Krokos kommen

Staffel 1Folge 40vom 06.11.2019
25 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Die Krokodile haben Nachwuchs: vier kleine Kerlchen, die am liebsten mit Kevin auf einem Baumhaus spielen. Als Hartacker sie dort sieht, glaubt er, in den Baum-Krokodilen eine längst ausgestorbene Spezies entdeckt zu haben.

