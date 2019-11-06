Zum Inhalt springenBarrierefrei
Crocadoo - Die coolen Krokos kommen

Staffel 1Folge 42vom 06.11.2019
Verschärftes Krokodilfieber

Crocadoo - Die coolen Krokos kommen

Folge 42: Verschärftes Krokodilfieber

24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Hartacker fühlt sich pausenlos von Krokodilen verfolgt. Als Therapie schickt sein Arzt ihn auf eine Südsee-Kreuzfahrt, weit weg von jeglichen Krokodilen. Wie es der Zufall so will, befinden sich die Krokos auf demselben Schiff.

