Staffel 1Folge 45vom 06.11.2019
Crocadoo - Die coolen Krokos kommen
Folge 45: Der Zeitkristall
24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Hartackers Onkel hat einen Zeitkristall an sich gebracht, mit dem man in die Vergangenheit reisen kann. Er schickt sofort Hartacker auf die Reise, um "Zoc, das Croc" gefangenzunehmen. Denn ohne Zoc wäre die Gattung der Krokos längst ausgestorben.
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
