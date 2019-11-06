Zum Inhalt springenBarrierefrei
Crocadoo - Die coolen Krokos kommen

Staffel 1Folge 45vom 06.11.2019
Der Zeitkristall

Der ZeitkristallJetzt ohne Werbung streamen

Crocadoo - Die coolen Krokos kommen

Folge 45: Der Zeitkristall

24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Hartackers Onkel hat einen Zeitkristall an sich gebracht, mit dem man in die Vergangenheit reisen kann. Er schickt sofort Hartacker auf die Reise, um "Zoc, das Croc" gefangenzunehmen. Denn ohne Zoc wäre die Gattung der Krokos längst ausgestorben.

