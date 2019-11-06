Staffel 1Folge 51vom 06.11.2019
Das Jahr des KrokodilsJetzt ohne Werbung streamen
Crocadoo - Die coolen Krokos kommen
Folge 51: Das Jahr des Krokodils
24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Das Jahr des Krokodils ist angebrochen. Laut Old Verne bringt es immer Veränderungen mit sich. Die Krokodile hoffen sehr, dass sich nun alles zum Guten wenden wird. Bald könnte es so weit sein. Hartacker erwartet den Oberinspektor der Hotelinnung.
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Crocadoo - Die coolen Krokos kommen
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Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
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