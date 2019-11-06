Staffel 1Folge 52vom 06.11.2019
Die KünstlerpartyJetzt ohne Werbung streamen
Crocadoo - Die coolen Krokos kommen
Folge 52: Die Künstlerparty
25 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Brian beobachtet in Crocadoo einen französischen Kunstmaler bei der Arbeit. Er will diesem nacheifern. Ungeschickt verteilt er Farbe auf der Leinwand. Der Maler ist von dem Ergebnis so begeistert, dass er glaubt, ein Genie entdeckt zu haben.
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Crocadoo - Die coolen Krokos kommen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Your Family Entertainment