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Crocadoo - Die coolen Krokos kommen

Staffel 1Folge 52vom 06.11.2019
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Crocadoo - Die coolen Krokos kommen

Folge 52: Die Künstlerparty

25 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Brian beobachtet in Crocadoo einen französischen Kunstmaler bei der Arbeit. Er will diesem nacheifern. Ungeschickt verteilt er Farbe auf der Leinwand. Der Maler ist von dem Ergebnis so begeistert, dass er glaubt, ein Genie entdeckt zu haben.

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Crocadoo - Die coolen Krokos kommen

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