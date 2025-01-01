Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 1: Sebastian

21 Min.Ab 16

Sebastian zählt zu den beliebten Jungs an seiner Schule. Nach einem Streit mit seinem Mitschüler Niklas bricht er plötzlich zusammen, bevor sein ganzer Körper förmlich explodiert. Niemand kann sich die Umstände erklären. Niklas wird von der Polizei verhört und muss sich für die Auseinandersetzung mit seinem Freund rechtfertigen. Halt findet er bei Ester.

