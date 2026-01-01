Cryptid
Folge 10: Das Opfer von Lisa
22 Min.Ab 16
Lisa versucht, den Wächter im See aufzuhalten. Petra will sie davon überzeugen, sich für die anderen Bewohner zu opfern. Als Niklas dahinterkommt, begibt er sich gemeinsam mit Ester zum See, um seine Schwester zu retten. Lisa lockt derweil das Monster im Wasser an und hofft so, dem grausigen Treiben ein Ende zu setzen.
Alle Staffeln im Überblick
Cryptid
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:SE, 2020
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Beta Film