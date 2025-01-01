Zum Inhalt springenBarrierefrei
Cryptid

Niklas unter Verdacht

Niklas unter Verdacht

Cryptid

Folge 2: Niklas unter Verdacht

23 Min.Ab 16

Nachdem sein Freund in der Schule brutal gestorben ist, fühlt sich Niklas von seinen Mitschülern ausgegrenzt. Um sich zu beruhigen, greift er zu Tabletten. Seine Schwester Lisa ist nach dem Selbstmord ihrer Mutter vor einigen Jahren aus dem gemeinsamen Zuhause ausgezogen, um Abstand zu gewinnen. Nun kehrt sie ohne Vorankündigung zurück. In Mörkstad angekommen, leidet sie unter schaurigen Visionen, die sie in Bildern verarbeitet.

