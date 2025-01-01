Zum Inhalt springenBarrierefrei
Cryptid

ProSieben FUNStaffel 1Folge 3
Folge 3: Lisas Visionen

22 Min.Ab 16

Niklas wird von Albträumen geplagt. Die Auseinandersetzung mit Tim und dessen Freunden belastet ihn außerdem. Esters Mutter ermittelt als Polizistin im Fall von Sebastian. Als sie das Handy des Toten durchsucht, findet sie eine verfängliche Sprachnachricht ihrer Tochter. Niklas' Schwester Lisa soll derweil ihre Bilder in der örtlichen Schule vorstellen. Ihre Visionen häufen sich und setzen ihr massiv zu.

ProSieben FUN
