Cryptid
Folge 3: Lisas Visionen
22 Min.Ab 16
Niklas wird von Albträumen geplagt. Die Auseinandersetzung mit Tim und dessen Freunden belastet ihn außerdem. Esters Mutter ermittelt als Polizistin im Fall von Sebastian. Als sie das Handy des Toten durchsucht, findet sie eine verfängliche Sprachnachricht ihrer Tochter. Niklas' Schwester Lisa soll derweil ihre Bilder in der örtlichen Schule vorstellen. Ihre Visionen häufen sich und setzen ihr massiv zu.
Alle Staffeln im Überblick
Cryptid
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:SE, 2020
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Beta Film