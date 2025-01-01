Cryptid
Folge 4: Das Fest am See
22 Min.Ab 12
Lisa stellt ihre Werke an Niklas' Schule vor und versteht sich dabei sehr gut mit dem Kunstlehrer. Beide verabreden sich. Eine Gruppe Teenager organisiert derweil eine nächtliche Party am See. Obwohl ihre Mutter es ihr verbietet, geht Ester auch zu der Feier. Vor Ort trifft sie auf Lisa und spricht sie auf ihre düsteren Bilder an. Schließlich ist der See Hauptbestandteil ihrer Kunst. Niklas und Amina ziehen sich indes in den Wald zurück und kommen sich dort näher.
Alle Staffeln im Überblick
Cryptid
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:SE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beta Film