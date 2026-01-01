Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Cryptid

Tuvas Begegnung

ProSieben FUNStaffel 1Folge 5
Joyn Plus
Tuvas Begegnung

Tuvas BegegnungJetzt ohne Werbung streamen

Cryptid

Folge 5: Tuvas Begegnung

21 Min.Ab 16

Tuva erzählt Ester von ihrem Erlebnis im See. Sie glaubt, dass sie etwas im Wasser berührt hat. Amina übernachtet unterdessen bei Niklas. Als er kurz darauf auf Ester trifft, konfrontiert er sie mit seinem Wissen um die Affäre mit Sebastian und verlässt sie. Tuva bricht derweil in der Schule zusammen und erleidet das gleiche schreckliche Schicksal wie Sebastian.

Alle Staffeln im Überblick

Cryptid
ProSieben FUN
Cryptid

Cryptid

Alle 1 Staffeln und Folgen