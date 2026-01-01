Cryptid
Folge 5: Tuvas Begegnung
Tuva erzählt Ester von ihrem Erlebnis im See. Sie glaubt, dass sie etwas im Wasser berührt hat. Amina übernachtet unterdessen bei Niklas. Als er kurz darauf auf Ester trifft, konfrontiert er sie mit seinem Wissen um die Affäre mit Sebastian und verlässt sie. Tuva bricht derweil in der Schule zusammen und erleidet das gleiche schreckliche Schicksal wie Sebastian.
