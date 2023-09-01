Der Selbstversuch von EsterJetzt ohne Werbung streamen
Cryptid
Folge 6: Der Selbstversuch von Ester
22 Min.Folge vom 01.09.2023Ab 16
Lisa bittet ihren Bruder, seine Erinnerungen an die Vergangenheit mit ihr zu teilen. Niklas weigert sich jedoch. Er will die schrecklichen Ereignisse vergessen und die Visionen hinter sich lassen. Durch die Einnahme von Tabletten hofft er, zur Ruhe zu kommen. Ester wendet sich derweil an ihre Mutter, nachdem ein intimes Video von ihr und Sebastian in der Schule die Runde macht.
Alle Staffeln im Überblick
Cryptid
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:SE, 2020
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: Beta Film GmbH & © Season 1: Beta Film