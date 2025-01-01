Cryptid
Folge 7: Die falsche Todesursache
21 Min.Ab 16
Die Schulleitung versucht gemeinsam mit der Polizei, die besorgten Eltern nach den jüngsten Todesfällen zu beruhigen. Ester ist wütend, weil ihre Mutter dabei die Wahrheit verschweigt. Lisa sorgt sich unterdessen um ihren Bruder. Der letzte Drogentrip hätte ihn beinahe das Leben gekostet. Sie teilt ihm ihren Verdacht mit, doch Niklas will nichts von einer Verschwörung wissen.
Cryptid
