Cryptid
Folge 9: Die Blutlinie
22 Min.Ab 16
In der Schule entdeckt Lisa eine mysteriöse Versammlung vermummter Menschen. Ihr Vater und Esters Mutter nehmen daran teil und versuchen, Lisa die Hintergründe zu erklären. Sie erzählen ihr von einem tausendjährigen Pakt und dem Wächter im See, der für Fruchtbarkeit und Wohlstand menschliche Opfer verlangt. Lisas Mutter wollte diesen Pakt scheinbar brechen, um ihre Familie zu schützen.
Alle Staffeln im Überblick
Cryptid
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:SE, 2020
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Beta Film