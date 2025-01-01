Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Cryptid

Die Blutlinie

ProSieben FUNStaffel 1Folge 9
Joyn Plus
Die Blutlinie

Die BlutlinieJetzt ohne Werbung streamen

Cryptid

Folge 9: Die Blutlinie

22 Min.Ab 16

In der Schule entdeckt Lisa eine mysteriöse Versammlung vermummter Menschen. Ihr Vater und Esters Mutter nehmen daran teil und versuchen, Lisa die Hintergründe zu erklären. Sie erzählen ihr von einem tausendjährigen Pakt und dem Wächter im See, der für Fruchtbarkeit und Wohlstand menschliche Opfer verlangt. Lisas Mutter wollte diesen Pakt scheinbar brechen, um ihre Familie zu schützen.

Alle Staffeln im Überblick

Cryptid
ProSieben FUN
Cryptid

Cryptid

Alle 1 Staffeln und Folgen