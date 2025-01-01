Das A-Team
Das A-Team
Vor Jahren wurden sie für ein Verbrechen verurteilt, das sie nicht begangen haben. Seitdem sind die vier Kriegsveteranen auf der Flucht vor der Militärpolizei, die gnadenlos Jagd auf sie macht. Unterwegs greifen sie Menschen unter die Arme, die in Not geraten sind und von offizieller Seite keine Hilfe erwarten dürfen. Hannibal, Face, B.A. und Murdock sind das A-Team ...
"Vor einigen Jahren wurden vier Männer einer militärischen Spezialeinheit wegen eines Verbrechens verurteilt, das sie nicht begangen hatten." Dieser Satz, gesprochen aus dem Off, ist der Startschuss für eine der legendärsten Action-Serien aller Zeiten. Wenn du Explosionen, geniale Pläne und ein Team ungleicher Helden liebst, dann mach dich bereit für ein Wiedersehen mit Hannibal, Face, Murdock und B.A. Die komplette Serie, die von 1983 bis 1987 im US-Fernsehen lief, wartet auf dich. Streame jetzt alle 5 Staffeln von "Das A-Team" komplett und kostenlos auf Joyn.
Alle Staffeln, alle Folgen: Die komplette "A-Team"-Action auf Joyn
Du fragst dich, wo du "Das A-Team" online schauen kannst? Die Antwort ist einfach: Hier bei Joyn! Erlebe alle 98 Folgen aus allen 5 Staffeln im Stream. Von den Anfängen als flüchtige Söldner:innen bis zu ihren waghalsigsten Missionen - bei Joyn findest du jede einzelne Folge. Hol das Popcorn raus und starte den Binge-Watch-Marathon mit der besten Spezialeinheit, die nie offiziell existierte.
Die Mitglieder von "Das A-Team": Vier unvergessliche Charaktere
Der Erfolg der Serie basiert auf dem genialen Zusammenspiel der vier Hauptfiguren, die unterschiedlicher nicht sein könnten.
• Colonel John "Hannibal" Smith: Der geniale Anführer und Stratege. Mit einer Zigarre im Mundwinkel ist sein Markenzeichen der Satz: "Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert!"
• Sergeant Bosco "B.A." Baracus: Der Mann mit der Irokesenfrisur, dem Goldschmuck und panischer Flugangst. Er ist der Fahrer des ikonischen schwarzen Vans und der Muskel des Teams.
• Lieutenant Templeton "Faceman" Peck: Der charmante Hochstapler und Frauenschwarm. Er kann alles und jede:n beschaffen - meist mit einem Lächeln und einer cleveren Lüge.
• Captain H.M. "Howling Mad" Murdock: Der waghalsige Pilot, der offiziell als verrückt gilt. Seine exzentrische Art treibt B.A. regelmäßig in den Wahnsinn, doch in der Luft ist er unschlagbar.
Die Besetzung: Die Gesichter hinter den Legenden
Hier sind die wichtigsten Darsteller:innen, die "Das A-Team" unsterblich machen:
• George Peppard als John "Hannibal" Smith
• Mr. T als Bosco Albert "B.A." Baracus
• Dirk Benedict als Templeton "Faceman" Peck
• Dwight Schultz als H.M. "Howling Mad" Murdock
• Melinda Culea als Amy Amanda Allen (Journalistin in Staffel 1-2)
• Marla Heasley als Tawnia Baker (Journalistin in Staffel 2-3)
Berühmte Gaststars beim "A-Team"
Die Serie war ein Magnet für bekannte Gesichter und zukünftige Stars. Halte beim Streamen auf Joyn Ausschau nach diesen berühmten Gastdarsteller:innen:
• Hulk Hogan (bekannt als Wrestling-Legende)
• Boy George (Sänger der Band "Culture Club" und Pop-Ikone der 1980er)
• Isaac Hayes (Soulmusiker und Oscar-Preisträger, Stimme von "Chef" in "South Park")
• Rick James (Funkmusiker, bekannt für den Hit "Super Freak")
• Dean Stockwell (bekannt aus "Quantum Leap" und "Blue Velvet")
• Kurtwood Smith (bekannt aus "Die wilden Siebziger" und "RoboCop")
• Yaphet Kotto (bekannt aus "Alien - Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt" und "James Bond 007 - Leben und sterben lassen")
• Tia Carrere (bekannt aus "Wayne’s World")
Was Fans wissen wollen: Häufig gestellte Fragen zur Serie
Selbst Jahrzehnte nach dem Ende der Serie gibt es noch spannende Fragen zu klären.
Warum wurde "Das A-Team" eingestellt?
Nach vier sehr erfolgreichen Staffeln sanken die Einschaltquoten. Die Produzent:innen versuchten in der fünften Staffel, das Konzept zu ändern - das Team wurde von der Regierung gefasst und arbeitete nun für einen mysteriösen General. Dieses neue Format kam bei den Fans nicht gut an, und die Serie wurde aufgrund der weiter fallenden Quoten nach der fünften Staffel eingestellt.
Welche Darsteller:innen aus der Serie "Das A-Team" leben heute noch?
Von den vier Hauptdarstellern leben heute (Stand 2025) noch drei: Mr. T (B.A. Baracus), Dirk Benedict (Faceman) und Dwight Schultz (Murdock). Der Anführer des Teams, George Peppard (Hannibal), starb bereits 1994.
Dein Action-Abend jederzeit: "Das A-Team" auf Joyn streamen
Worauf wartest du noch? Egal, ob auf dem Smart-TV, Tablet oder Smartphone - mit Joyn hast du ganze Folgen von "Das A-Team" immer und überall dabei. Starte einfach die Joyn App und lass den Plan funktionieren!
Jetzt alle Staffeln streamen und dem "A-Team" beitreten - hier auf Joyn!