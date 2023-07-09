Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 20: Der letzte Anruf
47 Min.Folge vom 09.07.2023Ab 16
An Heiligabend verschwindet der 12-jährige Jonathan Foster spurlos, nachdem seine Mutter Angela Davis einen beunruhigenden Anruf bekommen hat. Die Polizei sucht mit Hochdruck nach dem Jungen. Können die Aufzeichnungen einer Überwachungskamera erste Hinweise liefern?
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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality, Krimi
Produktion:CA, 2014
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 2, Season 5-8, Season 10: Blue Ant Media & © Season 6-7: Videorechte: Blue Ant Media, Bildrechte: Saloon Media