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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Eifersucht

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 9vom 12.08.2026
Eifersucht

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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Folge 9: Eifersucht

47 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 12

Ein 33-jähriger Gastronom wird in einem exklusiven Viertel in South Carolina erschossen. Die Ermittler werten die Bilder der Überwachungskameras aus und stoßen dabei auf eine mysteriöse Frau ...

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