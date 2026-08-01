Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 9: Eifersucht
47 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 12
Ein 33-jähriger Gastronom wird in einem exklusiven Viertel in South Carolina erschossen. Die Ermittler werten die Bilder der Überwachungskameras aus und stoßen dabei auf eine mysteriöse Frau ...
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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality, Krimi
Produktion:CA, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: Blue Ant Media & © Season 6-7: Videorechte: Blue Ant Media, Bildrechte: Saloon Media