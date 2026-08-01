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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Der Mann mit Cowboyhut

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 10vom 19.08.2026
Der Mann mit Cowboyhut

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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Folge 10: Der Mann mit Cowboyhut

47 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 12

Als eine Reinigungskraft im kanadischen Kamloops die Leiche einer unbekannten Frau findet, nutzen die Ermittler zur Aufklärung des Verbrechens die Bilder der Überwachungskameras. Wer ist der mysteriöse Mann mit dem Cowboyhut?

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