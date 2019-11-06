Staffel 1Folge 1vom 06.11.2019
Das gibt's doch gar nicht
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Es gibt (fast) nichts, was es nicht gibt: Egal, ob Kopfhalter, Gesichtsstraffer, eine Gegensprechanlage für Haustiere oder ein Ozeanreiniger - doch erkennt man den Nutzen auf den ersten Blick? Jochen Schropp präsentiert verblüffende oder kuriose Gegenstände. Zwei Promi-Teams, angeführt von Kaya Yanar und Caroline Frier, rätseln in drei Spielrunden: Was ist das? Was kann das Ding? Gibt es das wirklich? Rechte: Sat.1
