Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Das gibt's doch gar nicht

Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Joyn Plus
Folge 2

Folge 2Jetzt ohne Werbung streamen

Das gibt's doch gar nicht

Folge 2: Folge 2

43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Es gibt (fast) nichts, was es nicht gibt: Egal, ob Kopfhalter, Gesichtsstraffer, eine Gegensprechanlage für Haustiere oder ein Ozeanreiniger - doch erkennt man den Nutzen auf den ersten Blick? Jochen Schropp präsentiert verblüffende oder kuriose Gegenstände. Zwei Promi-Teams, angeführt von Kaya Yanar und Caroline Frier, rätseln in drei Spielrunden: Was ist das? Was kann das Ding? Gibt es das wirklich? Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Das gibt's doch gar nicht

Das gibt's doch gar nicht

Alle 1 Staffeln und Folgen