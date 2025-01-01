Das große Backen - Die Profis
6 StaffelnAb 12
Das große Backen - Die Profis
Zwölf Spitzen-Konditor:innen stellen sich verschiedenen Back- und Dessert-Challenges auf Meisterniveau: ein essbares Buch aus zartem Schokomousse, saftige Tonkatorte überzogen mit karamellisiertem Apfelkompott oder ein Koffein-Kick aus süßer Espresso-Crémeux ... Gelingt es den Profi-Teams, die strenge Jury und Host Enie van de Meiklokjes mit perfekten Schaustücken zu überzeugen? Wer gewinnt den Goldenen Cupcake und die 10.000 Euro?
Genre:Kochen, Unterhaltung
Produktion:DE, 2019
