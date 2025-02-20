Das große Promibacken
Das große Promibacken
In der diesjährigen Staffel zeigen zehn Promi-Hobbybäcker:innen, was sie in Sachen Backen draufhaben. Wer macht das Rennen, sichert sich den "Goldenen Cupcake", 10.000 Euro für einen guten Zweck? Beurteilt werden die süßen Versuchungen traditionell von Deutschlands Königin der Motivtorte, Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs, dem mehrfachen Patissier des Jahres. Enie van de Meiklokjes moderiert "Das große Promibacken".
Das große Promibacken: Alle Infos zur Show und zur neunten Staffel
Am 20. Februar 2025 startete die neunte Staffel von Das große Promibacken. Zehn prominente Hobbybäckerinnen und Hobbybäcker halten Teigspachtel und Tortenring bereit, um den Goldenen Cupcake plus 10.000 Euro für einen guten Zweck zu ergattern. In jeder der acht Folgen müssen die Promis ihr Können in drei Backrunden in der SAT.1-Backstube beweisen.
Die Prüfungen reichen von einfachen Plätzchen bis zu aufwendigen Motivtorten. Woche für Woche steigt das Schwierigkeits-Level. Entsprechend wächst auch der Leistungsdruck bei den Promis.
Am Ende jeder Folge kürt die Jury die Bäckerin oder den Bäcker der Woche mit der roten Schürze. Sie oder er heimsten die meisten Punkte ein und sind sicher eine Runde weiter. Der- oder diejenige mit den wenigsten Punkten muss die Backstube dagegen leider verlassen.
Kleines Sahnehäubchen: Neben den regulären Episoden der Show gibt es nach jeder Staffel zusätzliche Spezialfolgen zu besonderen Anlässen, wie zum Beispiel zu Ostern oder Weihnachten.
Folge verpasst? Ganze Folgen im Stream auf Joyn
Das große Promibacken läuft immer mittwochs zur Primetime um 20:15 Uhr in SAT.1 sowie im Lifestream auf Joyn. Du konntest dir eine Folge nicht im TV anschauen? Kein Problem! Bei Joyn findest du alle vergangenen Folgen der Staffel und kannst alles ganz in Ruhe nachschauen. So verpasst du keine virtuose Backkreation und kein Torten-Dilemma aus der SAT.1-Backstube.
Und für ungeduldige Back-Fans gibt es die neueste Folge jeweils eine Woche vorab auf Joyn+.
Das große Promibacken 2025: Diese Stars kämpften um den Goldenen Cupcake
Auch in der neunten Staffel stellten sich wieder Promis aus den verschiedensten Disziplinen der Herausforderung. Ob Spitzensportler, Sänger, Model oder Schauspieler: In der Backstube haben alle die gleichen Voraussetzungen. Diese zehn Stars waren in der neunten Staffel dabei:
- Moderatorin Amira Aly
- Model und Entertainer Bruce Darnell
- Fußball-Weltmeister Pierre Littbarski
- Schlagersängerin Ella Endlich
- Fußball-Weltmeisterin Nadine Angerer
- Schauspielerin Manuela Wisbeck
- Comedian Maxi Gstettenbauer
- Sängerin Senna Gammour
- Schauspieler Steffen Groth
- Schlagerstar Vincent Gross
Das war die Jury bei Das große Promibacken 2025
Wer die Show verlassen muss und wer am Ende den begehrten Goldenen Cupcake mit nach Hause nimmt, entscheidet die hochkarätige Jury der Show. Bettina "Betty" Schliephake-Burchardt, bekannt als Motivtorten-Queen, und Christian Hümbs, mehrfach ausgezeichneter Patissier des Jahres, bewerten auch in dieser Staffel die Backkünste der Stars. Durch die Show führt erneut Enie van de Meiklokjes.
Wer hat schon gewonnen? Die Promibäcker:innen der vergangenen Staffeln
Die Hall of Fame von Das große Promibacken liest sich beeindruckend. Diese Stars sicherten sich bereits den Titel der besten Promibäckerin oder des besten Promibäckers in Deutschland:
- 2016: Sonya Kraus
- Weihnachtsspezial 2016: Jochen Bendel
- 2017: Janine Kunze
- 2018: Sarah Engels
- Weihnachtsspezial 2018: Janine Kunze
- 2019: Evi Sachenbacher-Stehle
- 2020: Rebecca Mir
- 2021: Franziska Knuppe
- 2022: Sarah Harrison
- 2022 Oster-Spezial: Ross Antony, Stefanie Hertel und Pascal Hens
- 2023: Kai Schumann
- 2023 Oster-Spezial: Detlef Soost und Natalia Avelon
- 2024: Madita van Hülsen
- 2024 Oster-Spezial: Thomas Häßler und Sabrina Mockenhaupt
- 2025: Amira Aly
Backen wie die Promis - alle Lieblings-Rezepte der Stars für zu Hause
Dir läuft beim Zuschauen das Wasser im Mund zusammen? Du willst mit einer der Kreationen aus der Show bei deinem Kaffeekränzchen glänzen oder deine Backkünste verbessern? Egal wozu dich Das große Promibacken inspiriert, du hast auch in dieser Staffel wieder die Möglichkeit, in deiner Küche mitzumachen. Ausgewählte Rezepte der Sendung findest du online übersichtlich nach Folgen und Staffeln sortiert. Also ran an die Schürze!