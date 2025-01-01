Das Internat
Mit PLUS+ ohne Werbung schauen
Das Internat
Geheime Beziehungen, verrückte Lehrer und mehr: Jede Menge Chaos und Drama sorgen dafür, dass es in diesem Internat nie langweilig wird.
Das Internat: Ein völlig anderer Schulalltag
Was gibt es besseres als seinen Freundeskreis jeden Tag in der Schule zu sehen? Richtig: Mit ihnen zusammenzuleben! Im neuen Joyn Original Das Internat ist genau dies der Fall. Während andere Jugendliche nach Schulschluss in ihre eigenen vier Wände zurückkehren, sieht der Alltag auf diesem Elite-Internat anders aus. Denn jede Menge Drama sorgt dafür, dass den Schüler*innen hier nie langweilig wird.
Pünktlich zu Beginn des neuen Schuljahres geht das Chaos bei Das Internat auch schon los. Als in den Schlafsälen der Jungs Asbest gefunden wird, werden die Bewohner auf die restlichen Zimmer verteilt. Die strikte Schlafsaal-Trennung ist ab sofort aufgehoben und sorgt für die wildesten Wohn-Situationen. So wird die Klassen-Streberin Luna beispielsweise mit der unordentlichen Sportskanone Sophie gepaart. Die besten Freunde Aiden und Ben teilen sich ab sofort kein Zimmer mehr und der schüchternen Mia wurde kein Raum zugeteilt und sie muss nun schauen, wo sie bleibt. Klar, dass Komplikationen hier vorprogrammiert sind.
Neue Chancen und neue Beziehungen
Doch die neuen Konstellationen bringen nicht nur Konfliktpotential, sondern auch neue Chancen mit sich. Trotz anfänglicher Schwierigkeiten entwickeln sich schon bald neue Freundschaften und pubertäre Veränderungen rühren die Gefühle einiger Teenies ordentlich auf.
Auch die unorganisierte Direktorin des Internats, die von Sonya Kraus gespielt wird, hält ihre Schützlinge auf Trab. So sorgt sie nicht nur dafür, dass ihre Schüler*innen in den Standard Schulfächern topfit sind, sondern unterstützt sie außerdem bei allen Fragen rund um die Themen Freundschaft, Liebe und Beziehungen. Eins ist also sicher: Der Schulalltag auf diesem Internat ist alles andere als normal.
Influencer-Cast trifft auf Moderations-Ikone
Für die neue Eigenproduktion Das Internat hat Joyn die angesagtesten Social Media-Stars von TikTok und Instagram zusammengetrommelt. Unter anderem übernehmen Nathan Goldblat, Payton R., Leon Pelz, Lisa Küppers und NikaSofie Hauptrollen. YouTuber Mario Novembre, der in Das Internat ebenfalls eine Rolle besetzt, steuert außerdem den Titelsong für die Teenie-Serie bei. Mit Moderatorin Sonya Kraus, die die Direktorin des Internats spielt, bekommt der populäre Influencer*innen-Cast zudem prominente Unterstützung aus der deutschen Unterhaltungsbranche.
Wenn du Lust auf Dramen und Romanzen mit komödiantischen Elementen hast, kannst du das Joyn Original Das Internat jetzt auf Joyn kostenlos online streamen.