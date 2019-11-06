Staffel 1Folge 1vom 06.11.2019
Der goldene Palast - das Emirates PalaceJetzt ohne Werbung streamen
Das Mega Hotel!
Folge 1: Der goldene Palast - das Emirates Palace
45 Min.Folge vom 06.11.2019
In Abu Dhabi wurde 2005 ein Prunk-Palast für 3 Milliarden Dollar erbaut, der bis heute seinesgleichen sucht: Das Emirates Palace. Auf einer Fläche von einer Million Quadratmetern gibt es hier die volle Dröhnung Luxus. 302 Zimmer und 116 Suiten, eine glamouröser als die andere! Das Emirates Palace ist das einzige echte Palasthotel der Welt - hier ist alles Gold was glänzt. Wir durften einen Blick hinter die Türen werfen, der bisher nur Eingeweihten vorbehalten war. Rechte: Sat.1
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Das Mega Hotel!
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Mini-Serie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sat.1