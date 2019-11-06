Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Das Mega Hotel!

Staffel 1Folge 1vom 06.11.2019
Joyn Plus
Der goldene Palast - das Emirates Palace

Der goldene Palast - das Emirates PalaceJetzt ohne Werbung streamen

Das Mega Hotel!

Folge 1: Der goldene Palast - das Emirates Palace

45 Min.Folge vom 06.11.2019

In Abu Dhabi wurde 2005 ein Prunk-Palast für 3 Milliarden Dollar erbaut, der bis heute seinesgleichen sucht: Das Emirates Palace. Auf einer Fläche von einer Million Quadratmetern gibt es hier die volle Dröhnung Luxus. 302 Zimmer und 116 Suiten, eine glamouröser als die andere! Das Emirates Palace ist das einzige echte Palasthotel der Welt - hier ist alles Gold was glänzt. Wir durften einen Blick hinter die Türen werfen, der bisher nur Eingeweihten vorbehalten war. Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Das Mega Hotel!

Das Mega Hotel!

Alle 1 Staffeln und Folgen