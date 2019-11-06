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Das Mega Hotel!

Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
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Al Naseem - Dubais neuer Designpalast

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Das Mega Hotel!

Folge 2: Al Naseem - Dubais neuer Designpalast

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

In Dubai entsteht ein neues Mega-Hotel: Das Jumeirah Hotel "Al Naseem" soll 450 Zimmer auf 5 Sterne Niveau bieten. "Mega-Hotels!" begleitet das Team des Nobelhotels über zwei Monate bis zur Eröffnung. Von der Baustelle, über den Einzug der 800 Mitarbeiter bis hin zur Begrüßung der ersten Gäste sind wir mit unseren Kameras dabei. Für den deutschen Küchenchef Tobias Pfister bedeutet eine Neueröffnung dieser Größe 180 Köche und zehn Restaurants in den Griff zu bekommen! Rechte: Sat.1

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Das Mega Hotel!

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