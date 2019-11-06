Staffel 1Folge 3vom 06.11.2019
Waldorf Astoria - Luxus auf 32 EtagenJetzt ohne Werbung streamen
Das Mega Hotel!
Folge 3: Waldorf Astoria - Luxus auf 32 Etagen
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Rund 230 Millionen Euro kostete der Bau des Waldorf Astoria. 232 Zimmer bieten Gästen hier Platz. Die Preise starten bei 200 Euro für ein Standard-Doppelzimmer und das teuerste im 32. OG kostet 7.500 Euro pro Nacht. Hotel-Direktor Gregor Andréewitch nimmt uns mit hinter die Kulissen des Mega-Hotels und wir lernen Küchenchef Thomas Laitner kennen, der mit seinen 30 Mitarbeitern ein Event vorbereitet. Kochen à la Minute auf höchstem Niveau - da ist Stress programmiert! Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Das Mega Hotel!
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Mini-Serie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Sat.1