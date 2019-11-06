Staffel 1Folge 4vom 06.11.2019
Das Mega Hotel!
Folge 4: Marina Bay Sands: Gigant mit Pool
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Es ist das Wahrzeichen von Singapur: Das Marina Bay Sands Hotel. Fünf Sterne, 2.500 Zimmer und 60 Suiten mit Preisen bis zu 14.000 Euro die Nacht und der wohl spektakulärste Hotelpool der Welt. In knapp 200 Metern Höhe hat man von hier aus einen atemberaubenden Blick über die Millionenmetropole. Hinter den Kulissen schuften 9.500 Mitarbeiter für die zahlungskräftige Kundschaft. Eine davon ist die deutsche Ramona Graml. Rechte: Sat.1
