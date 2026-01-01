Dating hinter Gittern
Sie haben sich online in einen Häftling oder eine Strafgefangene verliebt und nach dem Ende der Freiheitsstrafe wollen sie heiraten. Kann das gut gehen?
Von Häftlingen zu Lebensgefährten bei Dating hinter Gittern
Nach dem Erfolg von Online-, Speed- und Blind-Dating kommt jetzt auch Dating hinter Gittern: Die amerikanische Reality-Show zeigt eine Gruppe von Menschen, die bereits langjährige Liebesbeziehungen mit Strafgefangenen führen und diese zu lieben behaupten. Obwohl sie sich noch nie außerhalb des Gefängnisses getroffen haben. Nach Beendigung ihrer Freiheitsstrafe werden die Insassen schließlich mit ihren Geliebten vereint und nun soll es zügig auf die Hochzeit zugehen. Und Dating hinter Gittern beantwortet die wichtigen Fragen: Wird sich jedes Paar das Jawort geben? Kann Liebe hinter Gittern entstehen und auch halten?
Liebe auf Lebenszeit?
Andrea ist Mormonin und alleinerziehende Mutter von drei Kindern aus Utah. Lamar ist ein Gangmitglied aus L.A., der nach einem bewaffneten Überfall verhaftet wurde. Nun soll er sich taufen lassen, um ein verantwortungsvoller Ehemann und Vater seiner neuen Familie zu werden.
Nachdem seine achtjährige Ehe gescheitert ist, findet der IT-Manager James Unterstützung in Alla: Sie zog mit 18 nach New York, um Model zu werden. Doch schließlich landet sie wegen Besitz und Verkauf von Heroin für fünf Jahre im Knast. Wird ihr Leben mit James ein Neustart oder ein Rückfall?
Die junge Office-Managerin Johnna ist seit vier Jahren mit dem wegen Drogen-, Raub- und Diebstahldelikten verurteilten Garrett zusammen. Trotz der Befürchtungen ihres Vaters kauft sie ein Haus in Florida, wo sie ihre Ehe vollziehen will. Nach Garretts Entlassung verwandelt sich das Haus jedoch durch Johnnas strikte Regeln in ein weiteres Gefängnis für ihn.
Seit zwei Jahren ist der alte LKW-Fahrer Scott mit der begehrten Insassin Lizzie zusammen und hat ihr schon über 20.000$ überwiesen. Ob sich diese Dynamik nach ihrer Entlassung ändert?
Eine Dating-Show wie keine andere
Diese und viele andere Fragen beantwortet die im Januar 2018 gestartete Reality-Show Dating hinter Gittern. Mittlerweile streckt sich die Serie über mehrere Staffeln, die das Schicksal der Paare begleitet. Und das TLC-Original kann Zuschauer*innen auf der ganzen Welt begeistern.
