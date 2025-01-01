Dating ohne Grenzen: Jagd nach Liebe
In „90 Day Fiancé – Hunt for Love“ sind acht Singles bereit, der Liebe in einem schicken Strandresort in Tulum eine neue Chance zu geben, aber nicht jeder kann seiner Vergangenheit entkommen: Chantel ist nach ihrer Scheidung bereit für einen Neuanfang, doch kann sie sich wieder öffnen? Nigerianer Usman sucht nicht nur eine Partnerin, sondern auch jemanden, der seinen Lebensstil akzeptiert. Tim hofft, nach einer Trennung sein Selbstvertrauen zurückzugewinnen und muss sich dabei alten Ängsten stellen. Alle erleben eine emotionale Achterbahnfahrt voller Hoffnungen, Missverständnisse und überraschenden Wendungen. Die Suche nach Liebe geht in die nächste Runde
