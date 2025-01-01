Deadline - Jede Sekunde zählt
1 Staffel
Deadline ist eine Krimiserie über die Fälle einer Sonderabteilung der Berliner Polizei, einer Abteilung für Verbrechensabwehr. Man könnte auch sagen: Für psychologische Kriegsführung. Sie schaltet sich ein, wenn die Polizei mit ihren herkömmlichen Mitteln an ihre Grenzen stößt, dann wird die Sonderabteilung für Verbrechensabwehr, kurz SV, aktiv. Ihr Job ist es, mögliche Opfer zu schützen und die direkte Konfrontation mit dem Täter zu suchen, sei es über die Interpretation der Zeichen, die er am Tatort hinterlässt oder über den direkten Kontakt. Sie stellen sich dem Duell.
Genre:Krimi