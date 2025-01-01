Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Deadly Tropics

Willkommen auf Martinique

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 1
Joyn Plus
Willkommen auf Martinique

Willkommen auf MartiniqueJetzt ohne Werbung streamen

Deadly Tropics

Folge 1: Willkommen auf Martinique

48 Min.Ab 12

An einem Strand auf Martinique wird die Leiche der 17-jährigen Tissia gefunden. Die frischgebackene Leiterin der Kriminalpolizei, Mélissa Sainte-Rose, soll den Fall gemeinsam mit der Ermittlerin Gaëlle Crivelli aufdecken. Es stellt sich heraus, dass das Opfer kurz vor seinem Tod mit drei Schulkameradinnen in eine Villa eingebrochen ist. Um den Mordfall zu lösen, müssen Mélissa und Gaelle kooperieren - auch wenn beide unterschiedliche Vorstellungen von Polizeiarbeit haben.

Alle Staffeln im Überblick

Deadly Tropics
SAT.1 emotions
Deadly Tropics

Deadly Tropics

Alle 4 Staffeln und Folgen