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Deadly Tropics

Götterdämmerung

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 2vom 01.03.2024
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Deadly Tropics

Folge 2: Götterdämmerung

51 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 12

Mélissa hat sich in Fort-de-France inzwischen eingelebt, beruflich läuft es jedoch immer noch nicht rund für die Polizistin: Nach wie vor häufen sich die Meinungsverschiedenheiten mit ihrer Kollegin Gaëlle. Doch auch diesmal müssen die beiden Ermittlerinnen ihr Kriegsbeil für eine Weil begraben, denn in einem Fischernetz wird die Leiche einer jungen Frau entdeckt ...

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