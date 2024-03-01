Deadly Tropics
Folge 2: Götterdämmerung
51 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 12
Mélissa hat sich in Fort-de-France inzwischen eingelebt, beruflich läuft es jedoch immer noch nicht rund für die Polizistin: Nach wie vor häufen sich die Meinungsverschiedenheiten mit ihrer Kollegin Gaëlle. Doch auch diesmal müssen die beiden Ermittlerinnen ihr Kriegsbeil für eine Weil begraben, denn in einem Fischernetz wird die Leiche einer jungen Frau entdeckt ...
Alle Staffeln im Überblick
Deadly Tropics
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:FR, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Federation International