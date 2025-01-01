Deadly Tropics
Folge 4: Heimliche Liebe
50 Min.Ab 12
Eine junge Internet-Bloggerin ist gerade dabei ein neues Beauty-Tutorial zu verfilmen, als sie einen Schuss hört. Kurze Zeit später wird Mélissa an einen Tatort gerufen, wo sie die Leiche eines Mannes auffindet. Es stellt sich heraus, dass der Tote homosexuell war. Offenbar wurde der Mann Opfer eines kaltblütigen Schwulenhassers.
