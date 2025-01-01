Zum Inhalt springenBarrierefrei
Deadly Tropics

Heimliche Liebe

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 4
Heimliche Liebe

Deadly Tropics

Folge 4: Heimliche Liebe

50 Min.Ab 12

Eine junge Internet-Bloggerin ist gerade dabei ein neues Beauty-Tutorial zu verfilmen, als sie einen Schuss hört. Kurze Zeit später wird Mélissa an einen Tatort gerufen, wo sie die Leiche eines Mannes auffindet. Es stellt sich heraus, dass der Tote homosexuell war. Offenbar wurde der Mann Opfer eines kaltblütigen Schwulenhassers.

Deadly Tropics
SAT.1 emotions
Deadly Tropics

Deadly Tropics

