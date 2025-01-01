Deadly Tropics
Folge 5: Vaterstolz
51 Min.Ab 12
Marvin Sandiaye wird auf dem Weg nach Anse Caffard von einem unbekannten Motorradfahrer verfolgt und umgebracht. Mélissa und Gaëlle übernehmen den Fall und finden heraus, dass das Opfer ein Doppelleben führte und seine Ehefrau über längere Zeit mit verschiedenen Geliebten betrogen hat. Musste Marvin deshalb sterben?
Deadly Tropics
Genre:Krimi, Thriller
Produktion:FR, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Federation International