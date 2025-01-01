Deadly Tropics
Folge 7: Mörderischer Retter
48 Min.Ab 12
Annabelle Delisse, die Leiterin eines Luxushotels, wird am Waldrand ermordet aufgefunden. Gaëlle und Mélissa nehmen den Fall in die Hand und finden heraus, dass das Opfer in unmittelbarer Nähe seines Zuhauses getötet wurde. Anabelles Tochter Salomé, die eigentlich in einem Ferienlager untergebracht sein sollte, können die beiden Polizistinnen nicht auffinden. Ein erster Verdacht fällt auf den offensichtlich gewalttätigen Vater des Kindes. Ein Familiendrama?
