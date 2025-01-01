Deadly Tropics
Folge 2: Kein Herz für Menschen
49 Min.Ab 12
Mélissa ist einem Brandstifter auf den Fersen, der in der Nähe vom Strand gerade eben ein Auto angezündet hat. Sie nimmt die Verfolgung auf, stellt den Täter und fällt aus allen Wolken, als sie plötzlich in das Gesicht ihrer eigenen Tochter blickt. Die gesteht ihr, dass sie an einem gewissen Loïc Fabre Rache nehmen wollte, der angeblich Tierquälerei betreibt. Kurze Zeit später wird der Mann tot aufgefunden und Mélissas Tochter gerät in Schwierigkeiten.
Genre:Krimi
Produktion:FR, 2019
Altersfreigabe:
12
