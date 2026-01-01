Deadly Tropics
Folge 5: Eifersucht
52 Min.Ab 12
Eine Touristin verbringt mit einem Mann eine heiße Nacht in einer Villa und wird dort am Tag darauf tot aufgefunden. Als Aurélien den Tatort betritt, stößt er auf die Telefonnummer seines besten Freundes und ist schockiert. Mélissa und Gaëlle finden unterdessen heraus, dass das Opfer die Dienste von Prostituierten in Anspruch nahm. Zuletzt hatte sie Auréliens Freund engagiert. Ist er ihr Mörder?
