Deadly Tropics
Folge 6: Späte Rache
50 Min.Ab 16
Gaëlle wird auf schmerzhafte Art und Weise in ihre Anfangszeit als Polizistin zurückkatapultiert. Ein junger Mann geht auf dem Präsidium auf sie los und beschuldigt sie, für den Tod seiner Mutter verantwortlich zu sein. Mit deren Fall hatte Gaëlle vor zehn Jahren zu tun. Kurze Zeit später wird der Server der Polizeistation gehackt und es verschwinden zahlreiche Dateien. Zu allem Überfluss wird an dem gleichen Tag auch noch ein Mord gemeldet.
Alle Staffeln im Überblick
Deadly Tropics
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:FR, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Federation International