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Deadly Tropics

Monsieur Martinique

SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 3vom 01.03.2026
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Deadly Tropics

Folge 3: Monsieur Martinique

51 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12

Mélissa und Gaëlle untersuchen den Mord an einem männlichen Model, das an dem namhaften Schönheitswettbewerb zur Wahl des "Mister France" teilgenommen hatte. Schnell gerät die Organisatorin des Contests unter Tatverdacht. Sie verfügt über ein äußerst hinterhältiges Wesen ...

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