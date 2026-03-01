Deadly Tropics
Folge 3: Monsieur Martinique
51 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12
Mélissa und Gaëlle untersuchen den Mord an einem männlichen Model, das an dem namhaften Schönheitswettbewerb zur Wahl des "Mister France" teilgenommen hatte. Schnell gerät die Organisatorin des Contests unter Tatverdacht. Sie verfügt über ein äußerst hinterhältiges Wesen ...
Alle Staffeln im Überblick
Deadly Tropics
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:FR, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Federation International