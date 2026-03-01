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Deadly Tropics

Höllentrip mit Todesfolge

SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 4vom 01.03.2026
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Deadly Tropics

Folge 4: Höllentrip mit Todesfolge

51 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12

Gaëlle und Mélissa werden auf Martinique mit einem grausamen Giftmord konfrontiert. Bei dem Opfer handelt es sich um eine Frau, die offenbar wegen Drogenmissbrauchs in einer Entzugsklinik in Behandlung war. Die Dame wurde mit einer Überdosis Datura umgebracht, einem hochtoxischen Pflanzengift.

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