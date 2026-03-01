Deadly Tropics
Folge 5: Im Namen des Vaters
53 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12
Ein Priester wird umgebracht und eine Nonne mit krimineller Vergangenheit gerät in den Fokus der Ermittlungen. Die Dame wurde einst wegen Diebstahls verurteilt und saß im Gefängnis. Ihre Beute konnte die Polizei nie sicherstellen. Mélissa und Gaëlle haben einen Verdacht: Das Mordopfer hatte sich erst kürzlich überaus großzügig gezeigt und Gelder an seine Gemeinde verteilt. Der Priester könnte demnach auf die Beute der Nonne gestoßen sein.
Alle Staffeln im Überblick
Deadly Tropics
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:FR, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5: Federation International